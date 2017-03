Altria Group verdreifacht den Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Altria Group":

Altria blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Bei einem Umsatz leicht über Vorjahresniveau schoss der Gewinn auf nahezu das Dreifache in die Höhe. Im Zuge der Übernahme von SABMiller durch AB InBev hatte Altria seinen SAB-Anteil für 13,9 Mrd $ an die Belgier verkauft. Neben dem Geld erhielt Altria eine Beteiligung an dem neuen Bierriesen, die zwischenzeitlich auf 10,2% aufgestockt wurde. Alle drei Sparten sind gewachsen. Die höchsten Zuwachsraten erzielten Wein und die rauchfreien Produkte.

Trotz der erwarteten Kostensenkungen enttäuscht die Prognose

Selbst das Zigarettenund Zigarrengeschäft konnte leicht zulegen, obwohl der Absatz um 2,4% auf 124,3 Mrd Stück zurückging. Der Marktanteil lag aber unverändert bei 51,4%. Die operative Marge bei den Rauchwaren verbesserte sich dank Preiserhöhungen sogar von 33,2 auf 34%. Die Sparten rauchfreie Produkte und Wein meldeten ebenfalls Rentabilitätssteigerungen.

Im Zigarettengeschäft muss Altria künftig aber mit stärkerem Gegenwind rechnen, nachdem Reynolds American, die Nummer 2 in den USA, von BAT übernommen wurde. Durch Vereinfachung der Organisationsstrukturen, Ausgabenkürzungen im Vertrieb und in der Verwaltung will Altria in diesem Jahr rund 300 Mio $ einsparen. Trotz der erwarteten Kostensenkungen hat die Prognose enttäuscht. Altria rechnet im laufenden Jahr nur mit einem bereinigten Gewinn von 3,26 bis 3,32 $ pro Aktie.

