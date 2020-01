Altria: Dividende satt! Aktie abgebrannt?

Weitere Suchergebnisse zu "Altria Group":

2 von 3 Amerikanern halten Aktien. Bei vielen dürfte eine Altria (WKN: 200417) im Depot liegen. Wie steht es um die Geschäfte des Dividenden-Aristokraten?

Wie aufmerksame Anleger vielleicht mitbekommen haben, ist Altria seit geraumer Zeit großer Kritik ausgesetzt, was seine e-Zigaretten betrifft. Zuletzt stellte eine Studie des Fachmagazins "American Journal of Preventive Medicine" fest, dass Dampfer von e-Zigaretten angeblich ein erhöhtes Risiko besitzen, an chronischen Lungenkrankheiten wie COPD, ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.