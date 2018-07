Altria: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Altria Group":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Altria, die im Segment "Tabak" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.07.2018, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 58,29 USD.

Unser Analystenteam hat Altria auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Altria schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Consumer Products auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,93 % und somit 2,85 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,08 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Positive und negative Tage hielten sich die Waage. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Altria dreht sich dagegen hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,41 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Altria damit 24,42 Prozent unter dem Durchschnitt (4,01 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Consumer Products" beträgt 4,52 Prozent. Altria liegt aktuell 24,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".