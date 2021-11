Altria Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Altria, die im Segment "Tabak" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.11.2021, 01:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 44.43 USD.

Altria haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Altria damit 12,92 Prozent über dem Durchschnitt (13,41 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Tabak" beträgt 11,66 Prozent. Altria liegt aktuell 14,67 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Altria-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Altria vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 54,33 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (45,2 USD) ausgehend um 20,21 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Altria von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,19 und liegt mit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Tabak) von 46,84. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Altria auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

