Altria Aktie: Donnerstag Zahltag!

Am heutigen Donnerstag = 10. Oktober soll Zahltag sein: Die Altria Group, Inc. (kurz „Altria“) teilte mit, dass dann die Quartalsdividende in Höhe von 0,84 Dollar pro Aktie ausgezahlt werden soll. Ex-Dividendentag soll demnach bereits am 13. September gewesen sein. Die Dividendenhöhe von 0,84 Dollar entspricht einem Anstieg gegenüber der vorigen Zahlung von 0,80 Dollar je Aktie. Dieser Anstieg ist keine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



