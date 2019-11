Altra Industrial Motion: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Altra Industrial Motion am 21.11.2019, 12:32 Uhr, mit dem Kurs von 32.93 USD. Die Aktie der Altra Industrial Motion wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Altra Industrial Motion einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Altra Industrial Motion jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Altra Industrial Motion-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Altra Industrial Motion vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 46,67 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (32,98 USD) ausgehend um 41,5 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Altra Industrial Motion von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Altra Industrial Motion investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,05 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,05 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Altra Industrial Motion. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.