Altmaier zum Brexit: Müssen auch nach vorne blicken

BERLIN (dpa-AFX) - Unmittelbar vor dem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier den Brexit bedauert.



Er blicke sehr wehmütig auf die gemeinsame Zeit in der Staatengemeinschaft zurück, sagte der CDU-Politiker am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". "Ich hab immer gerne in meinen europäischen Aktivitäten mit den Briten gesprochen, und wir haben oft Lösungen gefunden. Deshalb ist es schade. Aber wir müssen auch nach vorne blicken und müssen dafür sorgen, dass die Europäische Union stärker wird und nicht schwächer."

Um 24.00 Uhr (MEZ) soll Großbritannien die Europäische Union verlassen. Danach stehen Verhandlungen über das künftige Verhältnis der EU mit London an, die bis zum Ende der Übergangsphase am 31. Dezember 2020 abgeschlossen sein müssen.

Nötig sei eine Handelsvereinbarung zwischen Großbritannien und Europa, "so frei wie möglich, so intensiv wie möglich", betonte Altmaier. Notfalls müsse auch in den Ferienmonaten verhandelt werden./seb/DP/jha