Altmaier will mehr Kooperation mit Ländern der Asien-Pazifik-Region

JAKARTA (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die Zusammenarbeit mit den Ländern der Asien-Pazifik-Region intensivieren. "Deutschland und die Länder der Asien-Pazifik-Region verbinden seit Langem enge und starke Partnerschaften", sagte Altmaier am Donnerstag vor der Eröffnung der 16. Asien-Pazifik Konferenz der Deutschen Wirtschaft in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. "Unsere gemeinsame Antwort auf die globalen Herausforderungen ist ein gemeinsames Eintreten für offenen, freien und fairen Welthandel."

Hiervon profitierten alle Beteiligten. "Deshalb wollen wir auf der Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft in Jakarta unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit intensivieren und neue strategische Chancen für deutsche Unternehmen und die Unternehmen der Asien-Pazifik-Region erschließen", so Altmaier. Der CDU-Politiker will neben seiner Teilnahme an der Asien-Pazifik Konferenz (APK) bilaterale Gespräche mit der indonesischen Regierung führen. Er wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. An der dreitägigen APK nehmen rund 1.000 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und Verbänden teil.

