Altmaier will Interessen der Wirtschaft bei Klimaschutz wahren

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht schärfere EU-Klimaschutzziele als Wachstumschance für die Wirtschaft

- will die Interessen der Unternehmen aber gewahrt wissen.



"Wir

wollen doch, dass Europa wirtschaftlich stark bleibt", sagte Altmaier am Donnerstag im Deutschlandfunk. International tätige Unternehmen dürften keine Wettbewerbsnachteile erfahren. Zuvor hatten deutsche Industrie-Vertreter vor schärferen Klimazielen auf EU-Ebene für das Jahr 2030 gewarnt.

Altmaier sagte der Funke-Mediengruppe, der von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vorgestellte "Green Deal" könne dabei helfen, "mit Innovationen und neuen sauberen Technologien Wachstumsmärkte zu erschließen und Arbeitsplätze zu sichern". Mit dem umfassenden Gesetzgebungsprogramm zu Energieversorgung, Industrieproduktion, Verkehr und Landwirtschaft soll Europa binnen 30 Jahren klimafreundlich umgebaut werden.

Unter anderem vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) war Kritik an den Klimaschutz-Plänen laut geworden. Die ständige Verschärfung der Klimaziele führe zu einer Verunsicherung der Konsumenten und Unternehmen, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf der Deutschen Presse-Agentur. Das sei "Gift für langlebige Investitionen".

Kanzlerin Angela Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs ringen an diesem Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel (15.00 Uhr) um schärfere Klimaziele. Zur Debatte steht, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen - also von da an keine neuen Treibhausgase in die Atmosphäre zu blasen. Allerdings gibt es in einigen EU-Staaten noch Widerstand./apo/DP/jha