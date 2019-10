Altmaier will Föderalismuskommission zur Deckelung von Sozialabgaben

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat eine neue Föderalismuskommission vorgeschlagen, um die Sozialabgabenquote gesetzlich bei 40 Prozent zu deckeln.



Das kündigte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung einer Mittelstandsstrategie an. Vorbild sei eine Kommission von Bund und Ländern zur Einführung der Schuldenbremse. Die Sozialabgabenquote liege derzeit für die Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung zusammengenommen bei knapp unter 40 Prozent.

Damit im Interesse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern die "magische Grenze" von 40 Prozent nicht überschritten wird, will Altmaier eine "Sozialabgabenbremse" im Grundgesetz verankern. Nach aktueller Sachlage werde die Marke von 40 Prozent spätestens 2024 überschritten. Dies belaste die Wirtschaft.

Altmaier bekräftigt in seiner Strategie die Forderung, den Mittelstand zu entlasten. So schlägt er vor, Unternehmenssteuern zu senken und Bürokratie abzubauen. Altmaier hatte Ende August bereits Eckpunkte der Strategie vorgelegt./hoe/DP/zb