Altmaier warnt vor Kurswechsel an Bundesbank-Spitze

BERLIN (dpa-AFX) - Der geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat nach dem angekündigten Rücktritt von Jens Weidmann vor einem Kurswechsel an der Spitze der Bundesbank gewarnt.



Altmaier sagte am Mittwoch in Berlin, es gebe eine große Verantwortung für SPD, Grüne und FDP, die Regelung der Nachfolge so vorzunehmen, dass damit keine negativen geldpolitischen Signale verbunden seien. Er wünsche sich einen Bundesbankpräsidenten, der für geldpolitische Stabilität stehe. Weidmann haben einen klaren Kompass gehabt und habe dafür gesorgt, die Attraktivität des Standortes zu erhalten.

Weidmann hatte nach gut zehn Jahren an der Bundesbank-Spitze überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Als Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank hatte Weidmann jahrelang vor einer zu lockeren Geldpolitik gewarnt, die Kritikern zufolge zu einer höheren Inflation führen könnte. Über einen Nachfolger dürfte die neue Bundesregierung entscheiden. SPD, FDP und Grüne verhandeln über die Bildung einer neuen Regierung./hoe/DP/eas