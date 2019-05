Altmaier stellt sich Kritik an Industriestrategie

BERLIN (dpa-AFX) - Hochrangige Vertreter der deutschen Wirtschaft diskutieren am Montag (10.00 Uhr) auf einem Kongress in Berlin mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) über dessen nationale Industriestrategie.



Darin setzt er sich für eine aktivere staatliche Industriepolitik im globalen Wettbewerb ein, in wichtigen Fällen auch mit einer befristeten Beteiligung des Staates an Unternehmen. Das im Februar vorgelegte Positionspapier für die Zeit bis 2030 war in der Wirtschaft auf viel Kritik gestoßen. Industrie und Handel verfassten Gegenentwürfe. Darin lehnen sie staatliche Eingriffe ab, dringen aber zugleich auf weniger Bürokratie, niedrigere Steuern und bessere digitale Netze in Deutschland./brd/DP/he