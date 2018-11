Altmaier spricht über Stand der Pläne zur Batteriezellfertigung

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und EU-Energiekommissar Maros Sefcovic informieren am Dienstag (12.00 Uhr) in Berlin über ihre Pläne zur Herstellung von Batteriezellen in Deutschland und der EU.



Die beiden sprechen im Rahmen einer zweitägigen Konferenz zur Elektromobilität, die am Dienstag endet. Im Zentrum stehen Themen wie die Wettbewerbsfähigkeit Europas in diesem Bereich und Unterstützung für die Regionen, in denen mit dem Kohleausstieg Arbeitsplätze verloren gehen.

Sefcovic hatte vorab erklärt, die EU-Kommission strebe im Bereich Batteriezellen nach Unabhängigkeit und einer führenden Position. Bereits im September hatte Altmaier nach einem Treffen mit Sefcovic angekündigt, dass eine Batteriezellen-Fabrik in Deutschland gebaut werde.