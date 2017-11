Altmaier mahnt zu Prioritäten in der Finanzpolitik

BERLIN (dpa-AFX) - Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) hat eine solide Haushaltsführung und Schwerpunktsetzungen in der Finanzpolitik für die Zukunft angemahnt.



Die Lage sei gut, sie habe sich auch ein Stück weit verbessert, sagte Altmaier am Donnerstag bei der Vorlage der neuen Steuerschätzung in Berlin. "Aber die Bäume wachsen auch in den nächsten Jahren nicht in den Himmel."

Deutschland sei mit dem Verzicht auf neue Schulden im Bundesetat ein Stabilitätsanker in Europa geworden. Der Handlungsspielraum in den kommenden Jahren bedeute nicht, dass alle Wünsche erfüllt werden könnten. Mit Blick auf die Sondierungen von Union, Grünen und FDP für eine mögliche Jamaika-Koalition gelte, dass man bereit sein müsse, Prioritäten zu setzen./rm/sam/bw/DP/stb