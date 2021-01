Altmaier legt Jahreswirtschaftsbericht vor

BERLIN (dpa-AFX) - Inmitten der Corona-Krise legt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch den Jahreswirtschaftsbericht vor.



Der Bericht wird zunächst vom Kabinett beschlossen, am Mittag (14.30 Uhr) stellt Altmaier ihn dann in Berlin vor. Nach einem Einbruch der Wirtschaftsleistung 2020 rechnet die Bundesregierung in diesem Jahr laut Bericht mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 3,0 Prozent. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung werde aber weiterhin maßgeblich vom Pandemieverlauf und von den Maßnahmen zur Eindämmung beeinflusst, heißt es.

In seiner Ende Oktober vorgelegten Herbstprognose hatte Altmaier noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 4,4 Prozent im Jahr 2021 gerechnet. Angesichts hoher Infektionszahlen hatten Bund und Länder dann aber einschneidende Maßnahmen beschlossen, etwa die Schließung der Gastronomie sowie von Einzelhandelsgeschäften./hoe/DP/he