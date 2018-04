Altmaier für mehr Tempo bei Ausbau von alternativen Antrieben

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will mehr Tempo beim Wandel der Mobilität.



"Ich glaube, dass wir die alternativen Antriebe und die Elektromobilität in den nächsten vier Jahren zu einem entscheidenden Ergebnis führen müssen", sagte Altmaier am Dienstag bei einem Mobilitätskongress des "Tagesspiegels" in Berlin. Es gehe um rein elektrische Fahrzeuge, Hybridautos, Brennstoffzellenantriebe sowie effiziente und umweltfreundlich optimierte Verbrenner. Das Thema müsse "technologieoffen" angegangen werden. Altmaier verwies auf Fördergelder der Bundesregierung etwa bei Forschung und Entwicklung.

Die Elektromobilität in Deutschland kommt trotz Fortschritten bisher nur schleppend voran. Altmaier nannte es enttäuschend, dass die Elektro-Kaufprämie bisher nur auf ein verhaltenes Interesse stoße. Es fehle an "attraktiven Modellen" der Hersteller.

Zugleich räumte Altmaier mit Blick auf die Dieselkrise ein: "Wir haben das Thema NOx-Belastung in großen Städte lange Zeit leicht genommen, zu leicht genommen." In vielen Städten werden die Grenzwerte für Stickoxide (NOx) überschritten. Diesel sind eine Hauptursache. Die Politik sei aufgewacht, als ein EU-Vertragsverletzungsverfahren drohte und sich zunehmend Bürgerbewegungen für saubere Luft gegründet hätten. "Wir arbeiten jetzt daran."/hoe/DP/fba