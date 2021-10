Altmaier blickt zufrieden zurück

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) blickt zufrieden auf seine Amtszeit und die 27-jährige Zugehörigkeit zum Bundestag zurück. "Ich bin mit mir und meiner Arbeit in den letzten Jahren im Reinen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). Es seien "sicherlich auch Fehler vorgekommen", fügte Altmaier hinzu.

"Nicht alles ist so gelungen, wie ich es mir gewünscht und vorgestellt hätte. Aber ich durfte mitarbeiten an vielen wichtigen Entscheidungen, und ich war mit Herz und Seele Parlamentarier." Der 63-Jährige, der 1994 erstmals in den Bundestag einzog, betonte, er sei "nicht wehmütig, sondern froh, ja sogar fast schon glücklich", weil es durch sein Zutun gelungen sei, Deutschland auf einem guten Weg zu halten. "Es geht den Menschen heute besser als damals, wir sind international geachtet. Ich durfte einen kleinen Beitrag dazu leisten." Im Übrigen werde er "nicht völlig aus der Wahrnehmung der Menschen verschwinden", sondern sich "hin und wieder gern äußern zu grundsätzlichen Fragen, die nicht zur Tagespolitik gehören. Darauf freue ich mich." Altmaier hatte kürzlich entschieden, sein Bundestagsmandat nicht wahrzunehmen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur