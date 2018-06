Altmaier betont Bedeutung der Autoindustrie für Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Bedeutung der Autoindustrie für Deutschland betont, die Hersteller aber zugleich in die Pflicht genommen.



Deutschland habe ein Interesse daran, dass die Autoindustrie ihre Krise überwinde und Fehler behoben würden, sagte Altmaier am Dienstag in Berlin beim Wirtschaftstag des CDU-nahen Wirtschaftsrats. Die deutsche Autoindustrie mit allen Fehlern, die Manager gemacht hätten, sei der Kern der industriellen Wertschöpfung in Deutschland.

Dies sei keine "Lobbypolitik", sondern Politik im nationalen Interesse des Landes, sagte Altmaier. Es sei eine zentrale Frage, dass Deutschland künftig die besten Elektroautos baue und führend beim autonomen Fahren sei.