Altmaier berät mit Wirtschaftsverbänden über Corona-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts großen Unmuts über schleppende Finanzhilfen und andauernde Corona-Beschränkungen will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit Vertretern zahlreicher Branchen beraten.



An einem "Wirtschaftsgipfel" am Dienstag (10.00) sollen Vertreter von mehr als 40 Verbänden teilnehmen. Themen sollen die aktuelle Krisenlage, die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern, die Hilfsprogramme und mögliche Öffnungsperspektiven etwa für Handel und Gastgewerbe sein.

Die Wirtschaft verlangt verlässlichere Planungen für die Lockerung von Beschränkungen. Die weitere Verlängerung des Lockdowns vorerst bis 7. März war von betroffenen Branchen scharf kritisiert worden. Verbände beklagen stockende Hilfszahlungen und zu viel Bürokratie.

Für die Überbrückungshilfe III flossen nach dem Start in der vergangenen Woche nunmehr 34,6 Millionen Euro als Abschlagszahlungen durch den Bund, wie das Ministerium mitteilte. Bei den Hilfen für November und Dezember seien inzwischen sechs Milliarden Euro an Vorab-Abschlägen und regulären Auszahlungen überwiesen worden./sam/DP/fba