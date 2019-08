Altmaier bekommt für Mittelstandsstrategie Lob von Wirtschaft

HANNOVER (dpa-AFX) - Der arg gescholtene Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat für seine Mittelstandsstrategie Lob von Wirtschaftsverbänden bekommen.



Altmaier setze die richtigen Prioritäten und ein wichtiges Signal zur rechten Zeit, sagte der Präsident der Familienunternehmer, Reinhold von Eben-Worlée. "Endlich stellt die Bundesregierung wieder den Mittelstand ins Zentrum ihrer Überlegungen, wie Familienunternehmen in einem sich verschlechternden ökonomischen Umfeld ihre Wettbewerbsfähigkeit aus Deutschland heraus erhalten können."

Wirtschaftsverbände hatten zuletzt vor allem kritisiert, dass der Mittelstand in Altmaiers im Februar vorgelegter Industriestrategie kaum eine Rolle spielte. Eben-Worlée war einer der schärfsten Kritiker Altmaiers. Er hatte die Industriestrategie als "Irrweg" bezeichnet. Altmaier betont nun in seiner am Donnerstag vorgelegten Mittelstandsstrategie dessen Bedeutung für die deutsche Wirtschaft und spricht sich dafür aus, Unternehmen massiv zu entlasten.

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands BDI, Holger Lösch, sagte, Altmaier setze einen wichtigen Akzent für eine tragfähige, nachhaltig wirksame Strategie für Mittelstand und Familienunternehmen. Entscheidend sein nun aber, diese wirkungsvoll und gegen politischen Widerstand umzusetzen.

Auch Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer und Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer begrüßten das Papier. "Die Wirtschaftsdynamik lässt merklich nach, die Zahlen auf dem Arbeitsmarkt stagnieren, die Konjunktur trübt sich ein", so Kramer. "Daher ist es notwendig, dass die Bundesregierung sich deutlich zum Mittelstand, dem Herz der deutschen Wirtschaft, bekennt."

Dagegen kritisierte FDP-Fraktionsvize Michael Theurer: "Nach dem Fiasko der Industriestrategie versucht Altmaier seine mittelstandsfeindliche Haltung mit einer Hand voll FDP-Forderungen zu kaschieren. Diese sind zwar weiter richtig. Doch dem Mittelstand ist nicht geholfen, wenn Altmaier wie immer kurz vor wichtigen Wahlen etwas ankündigt." Er müsse endlich einmal liefern./hoe/DP/jha