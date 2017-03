Altmaier beim Forschungsgipfel: Wir brauchen gesellschaftliche Akzeptanz für mutige Ideen und Unternehmertum

Berlin/Essen (ots) - Eine Kultur der Anerkennung für Menschen, dieVisionen umsetzen wollen, dafür sprach sich BundeskanzleramtsministerPeter Altmaier beim Forschungsgipfel 2017 aus. Spitzenvertreter ausPolitik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft trafen sichheute in Berlin, um über eine neue Innovations- und Wagniskultur fürdie Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland zu diskutieren.Klöckner-Chef Gisbert Rühl plädierte für eine neue Wagniskultur inUnternehmen.Welche Impulse benötigt die künftige Forschungs- undInnovationspolitik, um innovative Unternehmen zu fördern? Diese undandere Fragen rund um das Thema Innovationskultur diskutierenSpitzenvertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik undZivilgesellschaft auf dem Forschungsgipfel 2017. Sie treffen sichheute in Berlin, um ihren Beitrag zum Aufbau einer neuen Innovations-und Wagniskultur zu leisten. Gastgeber sind Stifterverband,Leopoldina und die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI).Bundeskanzleramtsminister Peter Altmaier forderte am Vormittag,den Wandel in Deutschland so zu gestalten, dass Deutschland mitseiner Volkswirtschaft international wettbewerbsfähig bleibt. Dafürbrauche es Mut und Anerkennung für Visionen und Gründergeist vorallem in den Zukunftsfeldern der Digitalisierung, wieBig-Data-Anwendungen, Sensorik, Robotik, künstliche Intelligenz odermaschinelles Lernen: "Für diese Felder brauchen wir eineInnovationskultur, die junge Menschen ermuntert, ihr Schicksal in dieHand zu nehmen und ihr Glück zu suchen. Ich meine, dass wir eineKultur der Anerkennung entwickeln müssen, für jene, die bereit sind,neue Ideen umzusetzen und es einfach wagen, mit ihrer Idee die Weltzu erobern. Selbst wenn es nicht jedem einzelnen gelingt, ist dasgrundsätzlich etwas, was wir für die Zukunft brauchen."Nach der Digitalisierung sei der Bereich der Biotechnologie dernächste große Innovationstreiber der deutschen Volkswirtschaft,erklärte Peter Altmaier: "Deshalb frage ich mich, ob wir neben derDigitalen Agenda, die alle Ministerien einbindet, die in diesemBereich Kompetenzen haben, nicht auch eine Biotechnologie Agendabrauchen, die in ähnlicher Form die Herausforderungen formuliert undzusammenführt."Klöckner-Chef Gisbert Rühl richtete einen Appell an die deutschenUnternehmen, nicht auf bessere Rahmenbedingungen und dieUnterstützung der Politik zu warten: "Ich sehe keineStandortnachteile für deutsche Unternehmen, in manchen Bereichensogar eher Vorteile. Verbesserungspotenziale gibt es immer,insbesondere beim Datenschutz. Wir können und dürfen aber nicht aufbessere Rahmenbedingungen warten, sondern müssen die digitaleTransformation jetzt vorantreiben."Dazu sei eine Wagniskultur erforderlich, an der es der Wirtschaftgelegentlich fehle, sagt Gisbert Rühl: "Es geht zunehmend darum,Risiken zu vermeiden. Die Risikoberichte werden immer ausführlicher,weil über jedes noch so kleine Risiko berichtet werden muss. Auch derKapitalmarkt ist eher an kurzfristigen als an langfristigenStrategien interessiert. Von allen Stakeholdern werden im Grundekontinuierliche Verbesserungen statt radikaler Veränderungengefordert. Die führt dazu, dass in Unternehmen über alle Ebenen eineRisikovermeidungsstrategie begünstigt wird."Der Forschungsgipfel ist eine gemeinsame Veranstaltung vonStifterverband, Nationale Aka¬demie der Wissenschaften Leopoldina undExpertenkommission Forschung und Innovation (EFI) und fand in diesemJahr bereits zum dritten Mal statt.Mehr Informationen und Livestream unter www.forschungsgipfel.dePressekontakt:Moritz KralemannPressesprecherM 0177 8401158presse@stifterverband.deOriginal-Content von: Stifterverband f?r die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell