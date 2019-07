Altmaier: Zuversichtlich, dass Umbau der Deutschen Bank gelingt

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich optimistisch geäußert, dass der erwartete Umbau der Deutschen Bank gelingt.



"Die Deutsche Bank spielt in der ersten Liga und muss jetzt die Weichen dafür stellen, dass das so bleibt", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Die Deutsche Bank stehe vor denselben Herausforderungen wie die restliche Wirtschaft auch, führte Altmaier aus. "Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Ich bin zuversichtlich, dass der Umbau der Deutschen Bank gelingen wird."

Konzernchef Christian Sewing hat "harte Einschnitte" bei der Deutschen Bank angekündigt. Seit Tagen wird in Medienberichten über den Abbau von konzernweit 15 000 bis 20 000 Vollzeitstellen spekuliert. Erwartet wird, dass es vor allem das Investmentbanking treffen wird. Dazu zählen traditionell der Handel mit Wertpapieren und Devisen aller Art sowie die Betreuung von Firmenübernahmen, Fusionen und Börsengängen.

Am Freitag hatte die Bank angekündigt, dass Konzernchef Sewing im Vorstand die Verantwortung für die zuletzt schwächelnde Unternehmens- und Investmentbank übernehme. Investmentbankchef Garth Ritchie werde das Unternehmen "in gegenseitigem Einvernehmen" verlassen und zum 31. Juli als Vorstandsmitglied zurücktreten./sku/DP/stw