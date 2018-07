Altmaier: Zölle für Industrieprodukte werden so auf null reduziert

BERLIN (dpa-AFX) - Die im Handelsstreit zwischen den USA und der EU erzielte Einigung ist von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) positiv beurteilt worden.



"Diese Einigung bedeutet eine enorme Erleichterung für die Weltwirtschaft und uns Europäer und Deutsche", sagte Altmaier der "Passauer Neuen Presse" (Freitag). Damit sei ein drohender Handelskrieg vorerst abgewendet. "Wir reden jetzt nicht mehr über einseitige Strafmaßnahmen, sondern über gemeinsame Vereinbarungen. Das ist das große Verdienst von Jean-Claude Juncker, der in Washington mit US-Präsident (Donald) Trump hervorragend verhandelt hat." Juncker hatte den überraschenden Durchbruch am Mittwoch in Washington erzielt.

Aus Altmaiers Sicht hat EU-Kommissionschef dabei keine zu großen Zugeständnisse gemacht. "Wenn wir die Vereinbarung umsetzen, bedeutet dies, dass Zölle für Industrieprodukte auf null reduziert werden", sagte der Minister. Dies sei für ein Exportland wie Deutschland wichtig. "So werden wir viele Arbeitsplätze in Deutschland sichern können und einen Wettlauf von Zöllen und Gegenmaßnahmen verhindern." Für Altmaier ist das Erreichte eine "Win-Win-Situation für beide Seiten"./cha/DP/zb