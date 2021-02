Altmaier: Staat muss Impfstoffproduktion sicherstellen

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat staatliche Eingriffe in die Impfstoffproduktion nicht grundsätzlich ausgeschlossen.



Bisher arbeiteten viele Pharmaunternehmen freiwillig zusammen, sagte Altmaier am Sonntagabend in der ARD-Talkshow "Anne Will". "Sollte es aber Fälle geben, wo ein Unternehmen aus Egoismus sagen würde, wir haben solche Anlagen, helfen aber nicht mit, dass das Nachbarunternehmen dort seinen Impfstoff produzieren kann - dann müssen wir natürlich auch über strengere Maßnahmen nachdenken." Es müsse sichergestellt werden, dass so viel Impfstoff in so kurzer Zeit wie möglich produziert wird.

Grünen-Chef Robert Habeck hatte zuvor eine "Notimpfstoffwirtschaft" gefordert, um mehr Impfstoff zu produzieren. Alle Pharmakonzerne seien "unverzüglich ihren Fähigkeiten entsprechend in die Produktion einzubeziehen", verlangte Habeck in den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag) ./dhu/DP/zb