Altmaier: Sozialpartnerschaft Standortvorteil Deutschlands

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Sozialpartnerschaft als Standortvorteil für Deutschland gewürdigt.



"Nur im Dialog und Austausch mit Arbeitgebern und Gewerkschaften können wir die mit der Digitalisierung verbundenen Aufgaben angehen und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland gemeinsam gestalten", erklärte Altmaier am Montag in Berlin.

Die Digitalisierung sei eine Chance für Wirtschaft und Gesellschaft. Dafür brauche Deutschland aber mehr Gründergeist, eine bessere Finanzausstattung von jungen, aber auch von wachstumsorientierten Unternehmen. Altmaier nannte außerdem die Bereitschaft, in neue Technologien und Zukunftsbereiche zu investieren sowie die Entlastung von Unternehmen.

Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften feiern in diesem Jahr 100 Jahre Tarifautonomie. 1918 schlossen sie erstmals eine umfangreiche Kollektivvereinbarung - das sogenannte Stinnes-Legien-Abkommen. Es sah unter anderem die Einführung des 8-Stunden-Tages vor. Bei einem Festakt an diesem Dienstag in Berlin spricht auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund erklärten, es gehöre zum Selbstverständnis in Deutschland, dass die Arbeitsbedingungen von den Tarifparteien autonom ausgehandelt und in Tarifverträgen geregelt werden. "Diese Unabhängigkeit von staatlichem Einfluss und das verantwortungsvolle Zusammenwirken der Tarifpartner sind ein starkes Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands." In der Zukunft aber gebe es große Herausforderungen - zum Beispiel die Frage, wie Tarifautonomie in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung weiterentwickelt werden könne./hoe/DP/jha