Altmaier: Mit 'Paradise Papers' national auseinandersetzen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach den neuen Enthüllungen über globale Steuervermeidung will die Bundesregierung mögliche Konsequenzen prüfen.



"Wir werden die neuen Dokumente klar überprüfen, wir werden Auswirkungen diskutieren, die das hat auf anstehende EU-Gesetzgebungsvorhaben, und wir werden uns auch national damit auseinandersetzen", sagte Interimsfinanzminister Peter Altmaier (CDU) am Montag beim Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Auch im Rahmen der Koalitionsverhandlungen sei dies bedeutsam. In der EU sei bereits viel erreicht worden, sagte Altmaier weiter, etwa beim automatisierten Datenaustausch von Finanzbehörden.

Bei den "Paradise Papers" geht es nach Recherchen eines Netzwerks investigativer Journalisten (ICIJ) um 13,4 Millionen Dokumente aus Steuerparadiesen. In der riesigen Datenmenge tauchen die Namen von mehr als 120 Politikern aus fast 50 Ländern auf, dazu die von Unternehmern und Sportlern. Die den Unterlagen zufolge angewandten Praktiken müssen nicht illegal sein./asa/DP/nas