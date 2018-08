Altmaier: Landstrom- und LNG-Ausbau forcieren

KIEL (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will den Ausbau von Landstrom in Häfen zügig voranbringen.



Mittel- und langfristiges Ziel sei es, Schiffsdiesel "soweit es geht" durch Strom aus erneuerbaren Energien zu ersetzen und damit für sauberere Luft zu sorgen, sagte Altmaier am Donnerstag in Kiel nach einem Gespräch mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Eine Arbeitsgruppe solle in den nächsten Wochen alle Alternativen abwägen, wie der im Vergleich zum Diesel deutlich teurere Landstrom billiger gemacht werden könne.

Zudem betonte Altmaier, auch den Ausbau der LNG-Infrastruktur (Liquefied natural gas - Flüssiggas) in Deutschland zügig voranbringen zu wollen. Bis Ende des Jahres sollten die notwendigen Förderentscheidungen getroffen werden.

Bisher erzeugen Schiffe auch in den Häfen ihren Strom überwiegend durch Dieselverbrennung. Die Abgase belasten die Luft ganz erheblich./mho/DP/she