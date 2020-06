Altmaier: Mit Konjunkturpaket bei Digitalem und Mobilität aufholen

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland muss das immense Konjunkturprogramm in der Corona-Krise aus Sicht von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nutzen, um bei Digitalisierung und Mobilität voranzukommen.



"Deutschland muss möglichst schnell und gestärkt aus der Krise hervorgehen. Dafür sorgen wir mit dem umfassendsten Konjunkturprogramm für Bürger und Wirtschaft in der Geschichte Deutschlands", erklärte Altmaier am Donnerstag. Digitalisierung und Mobilität seien Schlüssel für ein modernes und starkes Land. "Hier müssen wir aufholen und investieren", forderte er./tam/DP/fba