Altmaier: Keine endgültige Sicherheit über Entscheidung im Zollstreit

PARIS (dpa-AFX) - Nach weiteren Gesprächen mit US-Handelsminister Wilbur Ross wartet Europa im Zollstreit auf die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump.



"Wir haben in den vergangenen Wochen nichts unversucht gelassen, um Arbeitsplätze in Deutschland und in Europa zu schützen, um freien Welthandel möglich zu machen", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch nach einem Treffen mit Ross am Rande einer OECD-Konferenz in Paris. "Wir wissen nicht mit endgültiger Sicherheit", wie Trumps Entscheidung ausgehen werde. Am Freitag laufen die Ausnahmen für EU-Unternehmen bei US-Sonderzöllen für Stahl und Aluminium ab.

Wichtig sei eine geschlossene Antwort Europas, sagte Altmaier. "Der Handel zwischen Europa und den USA beträgt ungefähr ein Drittel des gesamten Welthandels, und deshalb hat Europa allen Grund, selbstbewusst und konstruktiv an diese Herausforderung heranzugehen."

Die Gespräche mit Ross seien "zu jedem Zeitpunkt konstruktiv" gewesen. "Sie waren von dem Willen geprägt, zu einem Deal, zu einer gemeinsamen Vereinbarung zu kommen. Und dies wird sich, davon bin ich überzeugt, auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht grundsätzlich ändern."

Der Minister wurde auch auf die Möglichkeit angesprochen, dass die Vereinigten Staaten EU-Importe durch eine Quotenregelung begrenzen könnten. Er gab aber keine Antwort auf die Frage, ob er sich in einem solchen Fall für weniger harte Gegenmaßnahmen der EU einsetzen würde als bei Anwendung der Sonderzölle. "Ich bin ein sehr nüchterner und realistischer Mensch. Und deshalb möchte ich jetzt nicht über hypothetische Lösungen sprechen, sondern wir werden es morgen Vormittag oder heute Nacht erfahren."/sku/DP/nas