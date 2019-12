Altmaier: Für Sicherung von Fachkräftebedarf richtige Weichen stellen

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht Deutschland vor wichtigen Weichenstellungen, um den Fachkräftebedarf zu sichern.



"Nur mit ausreichend gut qualifizierten Fachkräften werden unsere Unternehmen ihre Innovationskraft bewahren, weiterhin im globalen Wettbewerb bestehen und letztlich unseren Wohlstand sichern können", sagte Altmaier in Berlin. "Damit uns dies gelingt, müssen wir bereits heute die richtigen Weichen stellen. Dabei müssen wir alle Potenziale nutzen, im Inland wie im Ausland." Deshalb wolle die Bundesregierung verstärkt auch auf die qualifizierte Zuwanderung setzen.

Am Montag wird im Kanzleramt ein Gipfel zur Einwanderung von Fachkräften veranstaltet. Teilnehmen sollen neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Fachministern Vertreter von Gewerkschaften, Arbeitgebern sowie Ländern. Merkel hatte Mitte November gesagt, es solle besprochen werden, wie das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz schnell wirken könne. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll am 1. März 2020 in Kraft treten.

Das Wirtschaftsministerium fördert ab 2020 drei Pilotprojekte. Die Projekte konzentrierten sich auf Berufe, in denen ein ausgewiesener Fachkräftemangel in Deutschland bestehe. Früheren Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) zufolge sind dies etwa Gesundheitsdienstleister, Logistiker, das Baugewerbe sowie IT-Spezialisten.

Die Projekte sollen laut Ministerium in ausgewählten Partnerländern stattfinden, in denen ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stehen und die an einer Zusammenarbeit interessiert sind. So geht es in einem Projekt des DIHK um Fachkräfte aus Indien, Vietnam und Brasilien. Ein Projekt des Zentralverbands des Deutschen Handwerks konzentriert sich auf die drei Berufe Elektroniker, Metallbauer und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Pilot-Partnerland ist Bosnien und Herzegowina.

Außerdem soll das Informations- und Beratungsportal "Make it in Germany" ausgebaut und verbessert werden. So solle eine Jobbörse für internationale Fachkräfte weiterentwickelt werden.