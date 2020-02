Altmaier in 'E-Estonia': Bei Digitalisierung von Estland lernen

TALLINN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat bei einem Besuch in Estland den kleinen Baltenstaat als eines der "erfolgreichsten digitalen Länder der Welt" bezeichnet.



"Estland ist ein führendes Land in der Digitalisierung nicht nur der öffentlichen Verwaltung, sondern aller Lebensbereiche. Wir können dort viel von Estland lernen", sagte Altmaier am Donnerstag in der Hauptstadt Tallinn. "Wir haben einen sehr engen Dialog vereinbart."

Estland, das sich selbst gerne "E-Estonia" nennt, gilt in Europa als Pionier und Vorreiter der Digitalisierung. Die rund 1,3 Millionen Bürger des Ostseestaats können im Alltag fast alle Behördengänge über das Internet erledigen. Längst gibt es etwa eine digitale Kfz-Zulassungsstelle, digitale Krankenakten und papierlose Verwaltungen. Seit 2005 können die Esten auch online wählen.

Estland war die erste Station eines dreitägigen Besuchs Altmaiers in den baltischen Staaten. Die Reise bildete den Auftakt seiner EU-Hauptstadtreise zur Vorbereitung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020.

"Estland wird ganz sicher ein wichtiger Partner für die deutsche Präsidentschaft sein", sagte Altmaier. "Wir teilen mit den Esten gemeinsame Werte, wir haben gemeinsame Interessen etwa in der Industriepolitik."/awe/DP/jha