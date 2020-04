Altmaier: Deutsche Firmen vor Übernahmen schützen

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Peter Altmaier will deutsche Unternehmen in strategisch wichtigen Bereichen vor feindlichen Übernahmen durch ausländische Investoren schützen - gerade in der Corona-Krise.



Der CDU-Politiker sagte am Donnerstag im Bundestag, Firmen dürften keine Opfer von Übernahmeversuchen werden, nur weil die Aktienkurse derzeit niedriger seien oder weil sie besonderes hochtechnologisches Know-how hätten.

Altmaier sagte bei der ersten Lesung der Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes, Deutschland habe eine liberale Wirtschaftsordnung, Investitionen auch von Investoren außerhalb der EU seien hochwillkommen. Deutschland dürfe aber nicht "blauäugig" sein, wenn es um Risiken und Gefahren für die wirtschaftlichen Interessen gehe. Es gehe um den Schutz kritischer Infrastrukturen wie Strom- und Wasserleitungen, aber auch um Hightech-Firmen, die zum Beispiel Impfstoffe produzierten. Deutschland sei eine "wehrhafte" Soziale Marktwirtschaft.

Die geplanten Änderungen sehen vor, dass Investitionen aus Nicht-EU-Staaten umfassender und vorausschauender geprüft werden können. Die Änderungen waren noch vor dem Ausbruch der Corona-Krise geplant worden. Hintergrund ist etwa, dass die Bundesregierung den Einstieg eines chinesischen Konzerns beim Stromnetzbetreiber 50Hertz nur mit Mühe verhindern konnte.

Der FDP-Wirtschaftspolitiker Reinhard Houben kritisierte die Pläne. Er warnte vor einer Abschottung. Diese "Bunkermentalität" zeige, dass sich Altmaier schrittweise von der Marktwirtschaft verabschiede. Kritik kam auch vom Industrieverband BDI. Stefan Mair, Mitglied der Hauptgeschäftsführung, sagte: Gerade in der Coronakrise werde deutlich, wie angewiesen Deutschland und seine Industrie auf ein weltweites Klima der Offenheit seien, insbesondere für grenzüberschreitende Investitionen./hoe/DP/eas