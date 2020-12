Altmaier: China-Abkommen schafft Marktzugang und Rechtssicherheit

BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat das zwischen der EU und China vereinbarte Investitionsabkommen als handelspolitischen Meilenstein begrüßt.



Dass der Durchbruch nach fast siebenjährigen Verhandlungen gelungen sei, sei "ein großer Erfolg und zugleich Ausdruck europäischen Geschlossenheit und Einigkeit", teilte der CDU-Politiker am Mittwoch mit. "Für europäische Unternehmen bedeutet das Abkommen mehr Marktzugang und mehr Rechtssicherheit sowie ein besseres Wettbewerbsumfeld in China." Die EU-Spitzen hatten am Mittwochnachmittag nach Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping eine Grundsatzeinigung bekannt gegeben./ted/DP/nas