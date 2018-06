Altisource Portfolio: Aktienanalyse vom 29.06.2018

Für die Aktie Altisource Portfolio wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 28.06.2018 ein Kurs von 30,36 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Altisource Portfolio auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Altisource Portfolio für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Altisource Portfolio für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Altisource Portfolio insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Analysteneinschätzung: Altisource Portfolio erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Altisource Portfolio vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (20,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -32,48 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 30,36 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Altisource Portfolio erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Altisource Portfolio-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 27,48 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (30,36 USD) deutlich darüber (Unterschied +10,48 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 29,13 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,22 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Altisource Portfolio ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Die Altisource Portfolio-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.