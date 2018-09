Altiplano Metals Inc. mit hartem Rückschlag

Mit großem Schwung war die Altiplano Metals Inc. Aktie in die neue Woche gestartet. Doch spätestens am Dienstag kehrte bei den Investoren endgültig Ernüchterung ein. Auf Wochensicht wurde dem Wert ein Minus von 20 Prozent angeheftet, welches im äußerst schwachen Handel am Donnerstag weiter Bestand hatte. Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Aktie ihren negativen Trend schon bald verlässt.

Altiplano ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.