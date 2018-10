Altiplano Metals Inc.: Unklare Entwicklungen

Mit wenigen kurzen Ausnahmen befand sich die Aktie von Altiplano Metals Inc. im vergangenen halben Jahr im Abwärtstrend. Auch in der letzten Handelswoche fehlten klare Impulse, die Rückschlüsse auf den mittelfristigen Weg des Titels liefern würden. Am Mittwoch gelang es zumindest an den europäischen Märkten, die Investoren anzulocken. Ein Plus von rund einem Prozent ließ das Wertpapier am Nachmittag bei 0,1070 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.