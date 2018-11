Altiplano Metals Inc.: Keine klare Linie

Ein geringes Handelsvolumen machte es auch am Donnerstag schwer, die Situation der Aktie von Altiplano Metals Inc. einzuschätzen. Symbolisch ist dabei das Bild, welches der Wert an der heimischen Börse abgab. Dort zeigten die Investoren kein Interesse am Titel, weshalb dieser weiterhin unverändert bei 0,1700 CAD notierte. Ein Aufwärtstrend war zuletzt nur an den europäischen Börsen zu vernehmen.

Altiplano Metals Inc.: Ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.