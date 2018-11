Altiplano Metals Inc.: Bessere Erzgehalte stützen nicht

Kürzlich wurden Neuigkeiten über höhere Erzgehalte bekannt, welche die Gewinne der Altiplano Metals Inc. Aktie hätten befeuern können. Doch die Anleger ließen sich zuletzt nicht von den verbesserten Aussichten beeindrucken. Auch am Mittwoch verlor das Papier an den europäischen Börsen deutlich. Am Abend lag das Minus bei über 13 Prozent.

Altiplano Metals Inc. hält den Abwärtstrend

Auch die einst begeisternden Anleger des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.