Altiplano Metals Inc. mit Ausrufezeichen im Abwärtstrend

Die Aktie der Altiplano Metals Inc. gewann am Montag neue Kraft und startete mit einem positiven Signal in die neue Handelswoche. Zum Handelsschluss wurde von den Investoren ein deutliches Plus von 4,20 Prozent verzeichnet. Das Papier notierte zuletzt bei 0,1240 Euro. Damit scheint der negative Sog der vergangenen Woche zunächst abgewendet und die Aktionäre dürfen sich über ein deutliches Zeichen der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.