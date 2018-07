Altiplano Metals Aktie: Wo bleibt die Rallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Es ist jetzt rund vier Wochen her, dass Altiplano deutliche Fortschritte auf dem Weg vom reinen Explorer hin zu einem produzierenden Unternehmen vermelden konnte. Das sorgte bei manchem Beobachter schon fast für Euphorie. So ließ sich mancherorts davon lesen, dass jetzt eine wahre Kursexplosion bevorstünde. Die lässt aber noch immer auf sich warten. Zwar bewegte sich die Aktie von Altiplano am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.