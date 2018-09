Altiplano Metals Aktie: Vorsicht jetzt!

Sollte Altiplano Metals in der neuen Woche seinem altbekannten Muster folgen, so könnten Anleger in den nächsten Tagen einen deutlichen Kurssprung sehen. Dieser könnte die Aktie alles Voraussicht nach um bis zu 20 Prozent in die Höhe katapultieren. Davon sollte sich aber niemand in die Irre führen lassen. Solange es keine Neuigkeiten zum Unternehmen gibt, sind solche Kurssprünge nie von langer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.