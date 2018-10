Altiplano Metals Aktie: Vorsicht bei dieser Aktie!

Bei Altiplano Metals sind die Bullen weiterhin so gut wie chancenlos. Das zeigte die Entwicklung am gestrigen Dienstag wieder mehr als deutlich. Zunächst fiel die Aktie von 0,15 Euro bis auf 0,13 Euro hinab. Dagegen wehrten die Bullen sich am Nachmittag noch, konnten dem Druck der Bären letztlich aber nicht standhalten.

Auch am Mittwochmorgen bringen leichte Zugewinne von 0,76 Prozent keine nennenswerte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.