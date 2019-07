Altiplano Metals-Aktie: Schwache Performance und hohe Volatilität!

Altiplano Metals Inc. ist ein in Kanada beheimatetes Mineralexplorationsunternehmen, das einen hundertprozentigen Besitzanspruch an den beiden in Chile, nahe der Stadt La Serena gelegenen Kupfer-Gold-Projekten Farellon und Maria Luisa hat. Die Aktie ist an der Toronto Stock Exchange gelistet, kann aber auch an den hiesigen Börsenplätzen gehandelt werden. Momentan verfügt das Unternehmen über 67,50 Mio. ausstehende Aktien, sodass sich auf Basis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung