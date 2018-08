Altiplano Metals Aktie: Heftige Schwankungen!

Die Aktie von Altiplano Metals zeigt sich aktuell als enorm volatil. Zu Wochenbeginn schwankt das Papier immer wieder heftig in alle Richtungen und bewegt sich dabei im Bereich von 0,18 Euro und 0,20 Euro. Am Dienstagmorgen mussten Anleger zunächst wieder Verluste in Höhe von 8 Prozent verbuchen. Es bleibt abzuwarten, ob es im Laufe des Tages wieder zu einer Gegenbewegung kommen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.