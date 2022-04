Altiplano Metals-Aktie: Ganz schlechtes Timing!

Eigentlich hatte Altiplano Metals vor wenigen Tagen noch gute Nachrichten für die Anleger im Gepäck. Am vergangenen Donnerstag informierte das Unternehmen über seine Zahlen für das erste Quartal und konnte dabei unter anderem einen neuen Rekord bei den Umsätzen feiern. Das konnte an der Börse allerdings keine Begeisterungsstürme auslösen. Denn ziemlich genau am gleichen Tag kam es zu einem Dip… Hier weiterlesen