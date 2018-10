Altiplano Metals Aktie: Es droht eine unsanfte Landung!

Altiplano Metals setzt an der Börse seinen seit Anfang des Jahres bestehenden Abwärtstrend unverändert fort und begibt sich dabei in immer gefährlichere Kursregionen. Aktuell werden die Anteile zu je nur noch 0,11 Euro gehandelt, nachdem es am Freitag mit 18,1 Prozent überdeutlich bergab ging. Hier muss aber noch lange nicht Schluss sein.

Ein Beitrag von Robert Sasse.