Altiplano Metals Aktie: Diesem Kurssprung ist nicht zu trauen!

Am Montag sorgt Altiplano Metals an der Börse (mal wieder) für einen Paukenschlag. Mit Zugewinnen von satten 7,3 Prozent startet die Aktie des Unternehmens in die neue Woche und steigert sich damit bis auf 0,1170 Euro. Da es aber keinerlei Neuigkeiten zu Altiplano gibt, sollten Anleger sich nicht auf eine anhaltende Erholung verlassen.

Ganz ähnliche Bewegungen konnten bei dem Papier jetzt schon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.