Altiplano Metals Aktie: Deutlicher geht es kaum!

Altiplano Metals konnte am Freitag seinen Börsenwert vor allem am heimischen Markt in Kanada wieder deutlich steigern. Um 9,6 Prozent ging es bergauf bis auf 0,2850 CAD. Wer sich schon länger mit dem Titel befasst, weiß aber, dass derartige Schwankungen häufiger zu beobachten sind und noch nicht für eine langfristige Erholung sprechen.

Im Gegenteil, bei Altiplano Metals überwiegen aktuell sogar negative Vorzeichen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.