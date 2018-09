Altiplano Metals Aktie: Die Aktie schwankt mal wieder!

An eine hohe Volatilität dürften sich Anleger von Altiplano Metals mittlerweile gewöhnt haben. Auch wenn die Kurssprünge und darauf folgende Korrekturen zuletzt in ihrer Frequenz etwas nachgelassen haben, so lassen sie sich doch immer mal wieder beobachten. So war es auch am Mittwoch der Fall, als Altiplano Metals seinen Aktienkurs von 0,12 Euro bis auf 0,14 Euro verbessern konnte.

Es war eigentlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.