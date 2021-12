Altimmune: Aufwärtspotenzial!

Es ist für die Altimmune-Aktie an der Nasdaq Börse bislang ein schwaches Jahr: 18,44 Prozent hat der Titel seit dem 1. Januar eingebüßt. In den vergangenen fünf Tagen passierte hingegen nicht viel: Der Kurs machte unterm Strich ein kleines Plus von 1,1 Prozent. Am letzten Handelstag hat sich das Papier ebenfalls kaum bewegt und schloss somit bei 9,2 Dollar.

